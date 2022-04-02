Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов, но на оборону города это не повлияет, – Гайдай

Еще в первые дни полномасштабного вторжения России из Рубежного исчез глава города Сергей Хортив. Недавно оказалось, что он перешел на сторону оккупанта.

Впрочем, по словам руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, у экс-мера нет никаких полномочий, поэтому на оборону города его предательство не повлияет.

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Гайдай подчеркнул, что наши защитники не собираются сдаваться, а позиции остаются такими же, как и до оглашения новостей относительно предательства Хортива.

Часть города контролируется орками, часть наших защитников и город не отдают. Я давно не общался с мэром Рубежного, он исчез сразу, как началась полномасштабная война, но я знаю, что он якобы хотел "передать ключи от города",

– рассказал Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай добавил, что 31 числа Рубежное перешло в военную администрацию, поэтому у бывшего мэра нет никаких полномочий.

Кроме того, глава ОВА отметил, что его не особенно интересует будущее Хортива.

Мне судьба этого мэра не очень интересна, но думаю, что она будет печальной. Он уже отработанный материал, город сдать не может, а предателей никто долго не держит,

– резюмировал Гайдай.

В заключение он выразил надежду, что совсем скоро Рубежное будет полностью под украинским флагом.

Год-полтора и будет второе нападение, – Гайдай о возвращении россиян на позиции до 24 февраля