Кара за то, что прыгнул "в гречку": мэр Торонто лишился должности за роман с сотрудницей

Мэр Торонто Джон Тори подал в отставку после признания во внебрачных отношениях с сотрудницей своего офиса.

Журналисты Toronto Star опубликовал отчет о многомесячных отношениях Джона Тори с сотрудницей своего офиса. Через час после этого мэр Торонто подал в отставку.

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Подробности инцидента

68-летний Тори ушел в отставку через час после того, как журналисты обнародовали материал о его многомесячных отношениях. Отставка Тори состоялась четыре месяца спустя после его переизбрания на третий срок.

Он решил, что уйдет с поста мэра, чтобы "подумать о своих ошибках" и восстановить доверие своей семьи".

Во время пандемии у меня сложились отношения с сотрудницей в моем офисе таким образом, что они не соответствовали стандартам, которых я придерживаюсь как мэр и семьянин,

– сказал Тори журналистам.

Сотрудница также покинула мэрию

Джон Тори признал отношения в заявлении об отставке, отметив, что они прекратились в начале этого года, а сотрудница покинула мэрию.

Также он сказал, что эти отношения были "серьезной ошибкой" и извинился перед общественностью, своими коллегами, женой и семьей.

Больше всего я прошу прощения у своей жены Барб и в семье, которую я разочаровал больше, чем кто-либо другой,

– добавил он.