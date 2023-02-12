Журналісти Toronto Star опублікував звіт про багатомісячні стосунки Джона Торі зі співробітницею свого офісу. За годину після цього мер Торонто подав у відставку.

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Подробиці інциденту

68-річний Торі пішов у відставку за годину після того, як журналісти оприлюднили матеріал про його багатомісячні стосунки. Відставка Торі відбулася через чотири місяці після його переобрання на третій термін.

Він вирішив, що піде з посади мера, щоб "подумати про свої помилки" й відновити довіру своєї родини".

Під час пандемії у мене склалися стосунки зі співробітницею моєму офісі таким чином, що вони не відповідали стандартам, яких я дотримуюсь як мер і сім'янин,

– сказав Торі журналістам.

Співробітниця також покинула мерію

Зазначається, що Джон Торі визнав стосунки в заяві про відставку, зазначивши, що вони припинилися на початку цього року, а співробітниця покинула мерію.

Також він сказав, що ці стосунки були "серйозною помилкою" й попросив вибачення перед громадськістю, своїми колегами, дружиною та сім'єю.

Найбільше я прошу вибачення у своєї дружини Барб і в сім’ї, яку я розчарував більше, ніж будь-хто інший,

– додав він.