Из-за неудобного вопроса: мэр Украинки подрался с активистом – видео

Драка между мэром Украинки Киевской области и одним из активистов произошла во время заседания городского совета. Чиновник Александр Туренко не совсем адекватно отреагировал на неудобный вопрос. В итоге заседание было сорвано.

Судя по видео, которое опубликовали в фейсбуке, Туренко повалил активиста на пол и вызвал охрану. Подобным образом мэр отреагировал на то, что мужчина подошел к трибуне с громкоговорителем и пытался задать ему вопрос об увеличении налогов.

Смотрите также Похищал вещественные доказательства: экс-прокурора приговорили к 7 годам за решеткой

После короткого противоборства между чиновником и активистом мэр вызвал охрану и приказал ей вывести оппонента из зала.

Сессия не состоялась

Несмотря на драку, обиженный мэром мужчина все же решил снова попробовать выступить с трибуны.

Туренко подошел к нему и начал что-то говорить ему на ухо. Главу города успокоили.

Впрочем, потом мэр все же схватил активиста за руку и пытался вытащить из помещения. Тогда в поддержку мужчине выступили очевидцы инцидента.

Поняв, что ситуация зашла в тупик, Туренко и его коллеги вышли из сессионного зала.

По некоторым данным, мужчина хотел спросить у мэра, почему местные власти подняли налоги.

Смотрите видео столкновений с участием мэра Украинки Александра Туренко: