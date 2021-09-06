Мэр Золотоноши будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на выборах в Верховную Раду в 197-м округе на Черкасщине. За кресло народного депутата будет бороться мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

На брифинге лидеров "Слуги народа" после съезда партии Александр Корниенко отметил, что политсовет принял решение о выдвижении Виталия Войцеховского на выборы в Верховную Раду на 197-м округе на Черкасщине.

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Кандидат от "слуг" на выборах в Раду

Завтра Виталий (Войцеховский – 24 канал) отправится в ЦИК подавать документы. Мы будем оперативно ждать регистрацию. Никаких препятствий не должно быть,

– отметил Корниенко.

В ответ Войцеховский поблагодарил коллег, которые поддержали его кандидатуру на довыборах.

Он назвал 3 основных задачи, если удастся победить:

привлечение инвестиций и создание рабочих мест;

перестройка инфраструктуры;

создание Черкасского туристического круга.

Войцеховский также добавил, что планирует продолжать реформу децентрализации.

Напомним, 6 сентября состоялся внеочередной съезд партии "Слуга народа". На нем делегаты выбирали кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в регионах и решали текущие моменты партийной работы.

Что известно о Виталии Войцеховском

Родился 4 июля 1967 года в селе Баштечки Жашковского района Черкасской области, где в 1984 году окончил среднюю школу.

С 1986 года по 1988 год служил в рядах Вооруженных сил. В 1984 году поступил в Киевский институт народного хозяйства, который закончил по специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, получил квалификацию экономиста.

С 2010 года является мэром Золотоноши.

Лауреат премии "Человек года – 2015".

Источник: Википедия