Мэра города Южного на Харьковщине взяли под стражу из-за подозрения в госизмене
Источник:Харьковская областная прокуратура
65-летнего главу Южной городской территориальной общины Александра Брюханова взяли под стражу. Его подозревают в государственной измене.
Ему объявили о подозрении 4 марта. Отмечается, что Брюханов специально создавал преграды для защиты собственного города от злости армии России.
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Еще 28 февраля руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что милиционеры задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора. Их заподозрили в госизмене.
4 марта подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дело Брюханова будет расследовать СБУ
Установлено, что представитель власти совершил умышленные действия в отношении государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем преград в вооружении военных формирований для защиты города от военных Российской Федерации в период вооруженного конфликта,
– говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.
Что следует знать о Брюханове
Александр Брюханов был избран мэром Южного во время местных выборов в октябре 2021 года. Тогда он баллотировался как самовыдвиженец.
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