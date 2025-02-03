Мэра Ирпеня отпустили под домашний арест

Городского голову Ирпеня Киевской области Александра Маркушина отпустили под домашний арест 3 февраля. Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию его защитников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов "Радио Свобода" и Суспильного с места происшествия. Его подозревают в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года.

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Какое решение принял суд по Маркушину

Суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Маркушина. Чиновника обвиняют в незаконном пересечении границы в августе 2022 года. По данным следствия, он якобы уехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего двухлетнего сына.

Городской голова в свою очередь уверял, что, как единственный опекун ребенка, имел право на выезд за границу, но "оформился официально", потому что также привез из поездки дроны для военных.

Сначала суд заключил его под стражу на два месяца с возможностью выйти под залог 30 миллионов. Сейчас его отпустили под домашний арест, частично удовлетворив апелляцию защиты городского головы Ирпеня. Теперь его освободят из-под стражи в зале суда.

По данным журналистов, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, бизнесмен Гарик Корогодский, а также ряд военнослужащих и Ирпеня подали заявления, что готовы взять Маркушина на поруки.

СМИ также сообщают, что Александр Маркушин на суде назвал дело против него заказным и обвинил в преследовании бывшего мэра Владимира Карплюка. Тот пока не комментировал эти упреки.

Напомним, ранее стало известно, что Печерский суд отстранил Александра Маркушина от должности мэра Ирпеня до 22 марта 2025 года по обвинению в выезде за границу не с целью помощи военным.