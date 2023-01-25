Мэра из Одесской области поймали на взяточничестве
25 января 2023, 10:41Читати новину українською
Источник:САП
САП и НАБУ поймали на взяточничестве мэра одного из городов Одесской области. Речь идет о подкупе на сумму 50 тысяч долларов.
Вероятно, взяточником оказался мэр Рени Игорь Плехов – об этом сообщили источники. "Думской". Детали следствия рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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50 тысяч долларов за махинации с землей