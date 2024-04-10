30 тысяч долларов и вымогательство: на взятке задержали мэра Новомосковска
Источник:Офис Генпрокурора
На Днепропетровщине задержали мэра и секретаря горсовета. Чиновников обвиняют в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Журналисты Общественного со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о мэре города Новомосковск Сергее Резнике и секретаре горсовета этого же города Владимире Арутюнове.
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Они требовали $30 тысяч взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев.
Предыстория дела
На территории общины еще с 90-х годов стоял недострой школы площадью 4 500 квадратных метров. Предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы там можно было обустроить переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.
С этим предложением он обратился в городской совет. Чиновники во время встреч запросили у мужчины 30 тыс. долларов США взятки. За эти деньги они обещали вынести вопрос на голосование сессии и в дальнейшем повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера,
– сообщает ГБР.
9 апреля предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете. Во время передачи денег оба должностных лица и были задержаны.
Обоим чиновникам сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
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