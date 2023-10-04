Задержание мэра Сум: прокуратура рассказала, какую меру пресечения будут требовать в суде

Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует, чтобы мэра Сум взяли под стражу с правом внесения залога в 10 миллионов гривен. Также в САП рассказали, о какой мере пресечения будут просить для его приспешника.

Руководитель САП Андрей Синюк сообщил журналистам, что прокуратура уже подготовила ходатайство в ВАКС об избрании сумскому председателю меры пресечения.

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САП будет просить взять чиновников под стражу

Мэру Сум Александру Лысенко и руководителю Департамента инфраструктуры горсовета Александру Журбе инкриминируют вымогательство и получение взятки в размере 2 миллиона 130 тысяч гривен.

Поэтому САП будет просить в суде, чтобы мэра Сум взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Для директора Департамента инфраструктуры горсовета прокуратура тоже будет просить меру пресечения в виде ареста, однако с возможностью внесения залога 5 миллионов гривен.

Отметим, что на днях стало известно о том, что обоих чиновников задержали на "горячем" при получении немалой взятки. Оказалось, что они не раз требовали "дань" у местных предприятий. Если бизнесы отказывались предоставлять взятки, им угрожали организовать "трудности" в работе. Чтобы продолжать работать, бизнесы платили.

В чем подозревают чиновников