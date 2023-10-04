Задержание мэра Сум: прокуратура рассказала, какую меру пресечения будут требовать в суде
Источник:Укринформ
Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует, чтобы мэра Сум взяли под стражу с правом внесения залога в 10 миллионов гривен. Также в САП рассказали, о какой мере пресечения будут просить для его приспешника.
Руководитель САП Андрей Синюк сообщил журналистам, что прокуратура уже подготовила ходатайство в ВАКС об избрании сумскому председателю меры пресечения.
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САП будет просить взять чиновников под стражу
Мэру Сум Александру Лысенко и руководителю Департамента инфраструктуры горсовета Александру Журбе инкриминируют вымогательство и получение взятки в размере 2 миллиона 130 тысяч гривен.
Поэтому САП будет просить в суде, чтобы мэра Сум взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Для директора Департамента инфраструктуры горсовета прокуратура тоже будет просить меру пресечения в виде ареста, однако с возможностью внесения залога 5 миллионов гривен.
Отметим, что на днях стало известно о том, что обоих чиновников задержали на "горячем" при получении немалой взятки. Оказалось, что они не раз требовали "дань" у местных предприятий. Если бизнесы отказывались предоставлять взятки, им угрожали организовать "трудности" в работе. Чтобы продолжать работать, бизнесы платили.
В чем подозревают чиновников
- Правоохранители выяснили, что компания, которая занималась вывозом мусора, должна была принудительно платить чиновникам большую взятку в размере 2 миллионов 130 тысяч гривен. Эту сумму предприниматели передавали с ноября 2022 по октябрь 2023 года. 2 октября компания передала третью часть транша в размере 1,4 миллиона гривен, на котором и задержали чиновников.
- Лысенко и Журбе уже сообщили о подозрениях. Их действия правоохранительные органы квалифицируют как "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом" – это 368 статья Уголовного кодекса Украины.
- Если вину подозреваемых докажут, мужчинам грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, их ожидает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.