Мэрию Лиссабона оштрафовали на более миллиона евро за раскрытие персональных данных митингующих

На мэрию Лиссабона наложили штраф в размере 1,25 миллиона евро. Все из-за передачи персональных данных иностранцев, которые устраивали акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Так, в посольства нескольких стран попали имена, адреса и номера телефонов активистов. Что является нарушением законов Евросоюза.

Важно ЕС продлил санкции против России за нарушение прав человека еще на год

Одна из инициаторов расследования, которая пострадала от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, заявила, что такие действия могут иметь долгосрочные последствия. Более того, теперь она опасается ехать в Россию.

Уже не первое нарушение мэрии Лиссабона

Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городская власть под руководством мэра-социалиста Фернанда Медины в 2018 – 2021 годах более 200 раз нарушила закон. Мэрия передавала посольствам персональные данные и до 2018 года, но на то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае 2018 года.

Этот скандал имел влияние на карьеру Фернанда Медины. Именно из-за этого, как считают эксперты, он и не победил на выборах в 2021 году. Сейчас мэром Лиссабона является Карлуш Моедаш.

Действующий городской голова назвал штраф "тяжелым наследием, которое прежнее руководство оставило жителям Лиссабона".

Как это комментирует сам Медина

Мэр Фернандо Медина извинился перед своими избирателями за случившееся. Он сказал, что ошибка связана с бюрократической процедурой, которая применялась с 2011 года для согласования демонстраций. Но в этом случае такого не должно было произойти.

Как Россия превращается в концлагерь: смотрите видео