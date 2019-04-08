Мэрию Одессы и один из вузов города "заминировали": состоялась эвакуация учреждений

Днем 8 апреля одесским правоохранителям от неизвестного поступило сообщение о заминировании Одесского горсовета и Одесского национального морского университета, который располагается в Приморском районе города на улице Мечникова.

По информации одесской полиции, сообщения поступили в 12:59 и в 13:42. На место вызовов прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

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Одесское издание "Думская" отмечает, что по состоянию на 14:15, происходила эвакуация сотрудников и посетителей одесской мэрии. Правда, в то время взрывотехников и кинологов еще не было, поскольку те работали в Одесском национальном морском университете.

Неизвестный заявил о "заминировании" Одесского горсовета и Одесского национального морского университета: как работали правоохранители на месте событий // Фото: "Думская", пресс-служба Нацполиции

Впоследствии специалисты все же прибыли в Одесский горсовет. На территории и поблизости как мэрии, так и учреждения высшего образования никаких взрывных устройств правоохранители не обнаружили. Учреждения возобновили работу и работают, как обычно.

В Украине уже не впервые неизвестные сообщают о минировании административных зданий и общественных заведений, и случается это в разных городах. В частности, в конце февраля в Киеве аноним заявил, что взрывчатку заложили в аэропорту "Жуляны". В итоге полицейские и взрывотехники осмотрели сам аэродром и прилегающие территории, а людей из терминалов эвакуировали. Однако никаких взрывоопасных устройств взрывотехники здесь не обнаружили.