Мэру Ирпеня снова поступили угрозы от оккупантов: фотодоказательство

Российские оккупанты не покидают попыток захватить город Ирпень на Киевщине. Потерпевший поражение, враг прибегает к угрозам.

В частности, такие уже не в первый раз получил городской голова Александр Маркушин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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Мэру Ирпеня снова поступили угрозы от оккупантов

По словам Маркушина, оккупанты не смогли взять Ирпень и не могут взять Мариуполь, поэтому прибегают к запугиваниям, подкупу и химическому оружию. Он подчеркивает, что такие действия – это агония и понимание близкого поражения.

С российского номера мне снова поступили угрозы и предложения о сотрудничестве. И, конечно, в очередной раз враг получил категорический отказ,

– написал он.

Мэр добавил, что Ирпень не сдается и не продается, и предложил оккупантам сдаться. Это ведь их единственный шанс увидеть в будущем унитазы и стиральные машинки, которые они украли.

Скриншот из телеграма Александра Маркушина