Зокрема, такі вже не вперше отримав міський голова Олександр Маркушин. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Меру Ірпеня знову надійшли погрози від окупантів

За словами Маркушина, окупанти не змогли взяти Ірпінь і не можуть взяти Маріуполь, тому вдаються до залякувань, підкупу та хімічної зброї. Він підкреслює, що такі дії – це агонія і розуміння близької поразки.

З російського номера мені знову надійшли погрози та пропозиції про співпрацю. І, звісно, в черговий раз ворог отримав категоричну відмову,

– написав він.

Мер додав, що Ірпінь не здається і не продається, й запропонував окупантам здатися. Адже це їхній єдиний шанс побачити у майбутньому унітази та пральні машинки, які вони вкрали.



Скриншот з телеграму Олександра Маркушина

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