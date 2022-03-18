Мэры украинских городов провели марафон с коллегами из стран-соседей
Главы украинских городов показали своим коллегам из соседних стран реальное лицо России. Это произошло в рамках первого онлайн-марафона "Единение местного самоуправления мира ради благополучия людей и мира".
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что на марафон пригласили представителей местного самоуправления Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Словакии. В общем, стран, которые принимают сейчас тех, кто спасается от войны.
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Мы хотели, чтобы они с первых уст, от глав украинских общин, услышали о терроризме, варварстве, уничтожении украинских городов, расстрелах мирных жителей, убийстве детей, которое стало обыденностью для нас,
– сказал Чернышев.
По его словам, такая инициатива важна, потому что показывает зарубежным коллегам, как враг беспощадно разрушает все, что мы создавали и строили. Это также показывает единство и готовность противостоять врагу.
С какими просьбами обращались украинские мэры
Среди просьб, в частности, были:
- закрытие неба над нашей территорией;
- усиление санкций;
- поддержать наше стремление стать членом европейской семьи.
Участие в марафоне приняли руководители Киева, Житомира, Харькова и других городов.
В следующий раз марафон будет проведен с представителями муниципалитетов Австрии, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании.
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