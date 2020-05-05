21:36
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мэры решили устроить "политический Сталинград" зеленой команде, – Щербина

      - Читати новину українською
      Сергей Щербина
      Сергей Щербина / Фейсбук Сергея Щербины

      Мнение, которое было высказано мэром Черкасс и поддержано некоторыми его коллегами относительно карантинных ограничений, набирает популярность среди украинских граждан, то есть – среди потенциальных избирателей.

      На этом могут "сыграть" и мэры перед местными выборами. Такое мнение 24 каналу высказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

      Детали В Черкассах 200 человек пришли поддержать мэра, нарушая карантин: фото, видео

      По его словам, мэры прекрасно понимают общественные настроения, и местами – намного лучше центральной власти, а особенно – исполнительной.

      "Понимают лучше хотя бы с точки зрения того, что мэров выбирают, а не назначают. И сейчас мэры очень, насколько мне известно, нервно реагируют на изменения в социологии, очень часто делают замеры и пытаются понять, что беспокоит их избирателей, и пытаются каким-то образом действовать", – объяснил журналист.

      У меня такое впечатление, что мэры решили устроить так называемый "политический Сталинград" "зеленой" команде – то есть "Слуге народа" на этих выборах. Как они говорят, "зеленая волна" может и их смыть, поэтому они будут сопротивляться,
      – отметил Щербина.

      И подчеркнул, что на это и был сделан расчет, когда некоторые мэры поддержали главу Черкасс в его заявлениях.

      Также Щербина добавил, что в Украине сейчас можно наблюдать дезорганизацию вертикали государственного управления. А при такой дезорганизации эффективные реформы не являются возможными, в принципе.

      К теме Скандал с ослаблением карантина в Черкассах: мэр и глава ОГА рассказали детали

      Конфликт в Черкассах: главное

      • С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города, несмотря на решение правительства.
      • Действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
      • Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан. Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местных властей.
      • 1 мая мэр Черкасс в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали из-за снятия карантина досрочно. В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
      • Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых меров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.
      • Мэр Черкасс 2 раза должен был появиться на допрос, однако их отменили из-за карантина.
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Децентрализация Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс Новости Украины Слуга народа Новости политики Политическая анатомия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Таинственные самоубийства и хаос: как коронавирус влияет на режим Путина
      сегодня , 21:13 Таинственные самоубийства и хаос: как коронавирус влияет на режим Путина
      Анатолій Максимов
      "Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять
      сегодня , 18:38 "Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять
      Світлана Попова