Мэры решили устроить "политический Сталинград" зеленой команде, – Щербина
Мнение, которое было высказано мэром Черкасс и поддержано некоторыми его коллегами относительно карантинных ограничений, набирает популярность среди украинских граждан, то есть – среди потенциальных избирателей.
На этом могут "сыграть" и мэры перед местными выборами. Такое мнение 24 каналу высказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.
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По его словам, мэры прекрасно понимают общественные настроения, и местами – намного лучше центральной власти, а особенно – исполнительной.
"Понимают лучше хотя бы с точки зрения того, что мэров выбирают, а не назначают. И сейчас мэры очень, насколько мне известно, нервно реагируют на изменения в социологии, очень часто делают замеры и пытаются понять, что беспокоит их избирателей, и пытаются каким-то образом действовать", – объяснил журналист.
У меня такое впечатление, что мэры решили устроить так называемый "политический Сталинград" "зеленой" команде – то есть "Слуге народа" на этих выборах. Как они говорят, "зеленая волна" может и их смыть, поэтому они будут сопротивляться,
– отметил Щербина.
И подчеркнул, что на это и был сделан расчет, когда некоторые мэры поддержали главу Черкасс в его заявлениях.
Также Щербина добавил, что в Украине сейчас можно наблюдать дезорганизацию вертикали государственного управления. А при такой дезорганизации эффективные реформы не являются возможными, в принципе.
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- С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города, несмотря на решение правительства.
- Действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
- Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан. Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местных властей.
- 1 мая мэр Черкасс в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали из-за снятия карантина досрочно. В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
- Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых меров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.
- Мэр Черкасс 2 раза должен был появиться на допрос, однако их отменили из-за карантина.