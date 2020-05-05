Мэры решили устроить "политический Сталинград" зеленой команде, – Щербина

Мнение, которое было высказано мэром Черкасс и поддержано некоторыми его коллегами относительно карантинных ограничений, набирает популярность среди украинских граждан, то есть – среди потенциальных избирателей.

На этом могут "сыграть" и мэры перед местными выборами. Такое мнение 24 каналу высказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

Детали В Черкассах 200 человек пришли поддержать мэра, нарушая карантин: фото, видео

По его словам, мэры прекрасно понимают общественные настроения, и местами – намного лучше центральной власти, а особенно – исполнительной.

"Понимают лучше хотя бы с точки зрения того, что мэров выбирают, а не назначают. И сейчас мэры очень, насколько мне известно, нервно реагируют на изменения в социологии, очень часто делают замеры и пытаются понять, что беспокоит их избирателей, и пытаются каким-то образом действовать", – объяснил журналист.

У меня такое впечатление, что мэры решили устроить так называемый "политический Сталинград" "зеленой" команде – то есть "Слуге народа" на этих выборах. Как они говорят, "зеленая волна" может и их смыть, поэтому они будут сопротивляться,

– отметил Щербина.

И подчеркнул, что на это и был сделан расчет, когда некоторые мэры поддержали главу Черкасс в его заявлениях.

Также Щербина добавил, что в Украине сейчас можно наблюдать дезорганизацию вертикали государственного управления. А при такой дезорганизации эффективные реформы не являются возможными, в принципе.

К теме Скандал с ослаблением карантина в Черкассах: мэр и глава ОГА рассказали детали

Конфликт в Черкассах: главное