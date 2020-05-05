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      Мери вирішили влаштувати "політичний Сталінград" зеленій команді, – Щербина

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      Сергій Щербина
      Сергій Щербина / Фейсбук Сергія Щербини

      Думка, яка була висловлена мером Черкас і підтримана деякими його колегами щодо карантинних обмежень, набирає популярності серед українських громадян, тобто – серед потенційних виборців.

      На цьому можуть "зіграти" і мери перед місцевими виборами. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

      Деталі У Черкасах 200 людей прийшли підтримати мера, порушуючи карантин: фото, відео

      За його словами, мери чудово розуміють суспільні настрої, і місцями – набагато краще ніж центральна влада, а особливо – виконавча. 

      "Розуміють краще хоча би з точки зору того, що мерів обирають, а не призначають. І зараз мери дуже, наскільки мені відомо, нервово реагують на зміни у соціології, дуже часто роблять заміри і намагаються зрозуміти, що турбує їхніх виборців, і намагаються якимось чином діяти", – пояснив журналіст.

      У мене таке враження, що мери вирішили влаштувати так званий "політичний Сталінград" "зеленій" команді – тобто "Слузі народу" на цих виборах. Як вони кажуть, "зелена хвиля" може і їх змити, тому вони будуть пручатися,
      – наголосив Щербина.

      І підкреслив, що на цьому і було зроблено розрахунок, коли деякі мери підтримали голову Черкас у його заявах.

      Також Щербина додав, що в Україні зараз можна спостерігати дезорганізацію вертикалі державного управління. А за такої дезорганізації ефективні реформи не є можливими, в принципі. 

      До теми Скандал з послабленням карантину в Черкасах: мер та голова ОДА розповіли деталі

      Конфлікт у Черкасах: головне

      • З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста попри рішення уряду.
      • Дії мера Черкас Анатолія Бондаренка стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
      • Голова МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян. Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
      • 1 травня мер Черкас у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно. В ОП запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
      • Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.
      • Мер Черкас 2 рази мав з'явитися на допит, однак їх скасували через карантин.
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Децентралізація Карантин в Україні 2020 Новини Черкас Новини України Слуга народу Новини політики Політична анатомія
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