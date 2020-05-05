Мери вирішили влаштувати "політичний Сталінград" зеленій команді, – Щербина
Думка, яка була висловлена мером Черкас і підтримана деякими його колегами щодо карантинних обмежень, набирає популярності серед українських громадян, тобто – серед потенційних виборців.
На цьому можуть "зіграти" і мери перед місцевими виборами. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.
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За його словами, мери чудово розуміють суспільні настрої, і місцями – набагато краще ніж центральна влада, а особливо – виконавча.
"Розуміють краще хоча би з точки зору того, що мерів обирають, а не призначають. І зараз мери дуже, наскільки мені відомо, нервово реагують на зміни у соціології, дуже часто роблять заміри і намагаються зрозуміти, що турбує їхніх виборців, і намагаються якимось чином діяти", – пояснив журналіст.
У мене таке враження, що мери вирішили влаштувати так званий "політичний Сталінград" "зеленій" команді – тобто "Слузі народу" на цих виборах. Як вони кажуть, "зелена хвиля" може і їх змити, тому вони будуть пручатися,
– наголосив Щербина.
І підкреслив, що на цьому і було зроблено розрахунок, коли деякі мери підтримали голову Черкас у його заявах.
Також Щербина додав, що в Україні зараз можна спостерігати дезорганізацію вертикалі державного управління. А за такої дезорганізації ефективні реформи не є можливими, в принципі.
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