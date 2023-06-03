В Антарктиде мужчина налил газировку при 57-градусном морозе: видео поразило сеть

Мэтт Джордан покорил сеть эпическим видео, снятым в Антарктиде. Мужчина пытался налить газировку в стакан при температуре -57.

Мэтт Джордан ведет блог о жизни в Антарктиде. Видео, на котором мужчина пытается налить газировку в стакан, стало вирусным в сети.

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Мэтт добавил, что пытался налить газировку при температуре -57 градусов. Однако все пошло не так: мужчина получил замороженный напиток.

Видео набрало более 65 миллионов просмотров. Люди оставили сотни изумленных комментариев. Некоторые даже сравнили замерзшую газировку с произведением современного искусства. Люди предлагают Джордану создать музей своих причудливых сувениров, подаренных Антарктидой.

Кроме того, некоторые удивляются, как в такую погоду вместо горячего чая или кофе мужчине захотелось порадовать себя газировкой.

Мужчина покорил сеть кадрами газировки в Антарктиде: смотрите видео