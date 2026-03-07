У Украины есть "карты", и они нужны США, – Politico

Война США против Ирана выявила неожиданную уязвимость в американской ПВО. И Америка вынуждена обращаться за помощью к Украине.

Об этом пишет Politico. Журналисты обратили внимание, что наше государство имеет уникальный опыт, но тяжело получило его.

Что Украина может предложить Америке?

США признают, что нуждаются в дешевых перехватчиках "Шахедов", поскольку Америка и ее партнеры не справляются. Иран атаковал дронами командный центр США в Кувейте, убив шестерых американских солдат. То есть расхваленная западная ПВО оказалась бессильной против дронов.

И хотя Трамп публично критикует Зеленского, его чиновники приезжают в Украину.

Бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов его Объединенной межведомственной оперативной группы 401, которая руководит работой Пентагона по разработке и закупке нового оружия для борьбы с беспилотниками, на прошлой неделе находились в Украине, чтобы продолжить работу над планом использования проверенного в боевых условиях украинского опыта в области беспилотников, по словам представителя оборонного ведомства,

– информирует СМИ.

Пока соглашение не подписано. Но если его заключат, это станет "одним из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то ценное непосредственно".

"Любое соглашение об обмене технологиями для противодействия иранским беспилотникам может быть благом для США и многих их ближайших партнеров, которые запускают многомиллионные ракеты по беспилотникам стоимостью 50 тысяч долларов", – акцентировали Politico.

И указали, что похожий договор готовят почти год.

Украина, которая остро нуждается в ракетах и деньгах, теперь, похоже, имеет еще одну возможность показать Трампу, что она является более надежным партнером, чем Россия,

– считают в СМИ.

Взамен Киев захочет большего давления на Россию и больше ЗРК Patriot.

Война США против Ирана – шанс для Украины

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал в эфире 24 Канала: Киев может стать важным партнером для Вашингтона во время операции против Тегерана. Наша страна сможет выйти из переговоров о перехватчиках "Шахедов" с позицией win-win.