Европа – под угрозой, если Путина не остановить: главные заявления с Мюнхенской конференции

Немецкий город Мюнхен принимает лидеров государств, уважаемых чиновников, парламентариев и журналистов со всех уголков мира. На повестке дня – вопросы безопасности, требующие немедленного решения и поиска консенсуса. В частности, в центре внимания Украина.
В пятницу, 16 февраля, стартовала Мюнхенская конференция, которая продлится до 18 февраля 2024 года. В этом материале 24 Канала читайте важные заявления, которые звучали на этом мероприятии из уст политиков и других публичных деятелей по поводу Украины и мировой безопасности.
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17:25, 16 февраля
Выступление вице-президента США
Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности говорила об обязательствах Америки, инфраструктуре безопасности, которую нужно закрепить в мире, а также о смерти российского оппозиционера Навального.
- Поддержка Украины. Чиновница отметила поддержку Украины со стороны США и их союзников в борьбе против российской агрессии, подчеркивая ошибочность вторжения России.
- Смерть Алексея Навального. Харрис выразила сожаление по поводу сообщений о смерти Навального, назвав это преступлением путинского режима. Она сделала акцент на ответственности Кремля за это преступление.
- Международный порядок. Политик отметила, что мир находится на переломном моменте из-за конфликтов, изменение международного порядка и климатического кризиса, акцентируя на необходимости глобального лидерства США.
- Американское лидерство. Харрис размышляла о роли США в мире, поднимая вопрос о продолжении международного взаимодействия и защиты демократии.
- Обязательства Вашингтона. Чиновница отметила, что важны американские обязательства по поддержке международных норм и демократии. Она отвергла разговоры об изоляционизме и авторитаризме, которые раздаются в отношении США.
- Инвестиции в Америку. Харрис вспомнила об инвестициях в американскую экономику как основу прочности США за рубежом, в частности вклад ресурсов в инфраструктуру и борьбу с климатическими изменениями.
- Глобальная безопасность и НАТО. Харрис высказалась о важности НАТО для глобальной безопасности и американских интересов, подчеркивая принцип: "Атака на одного – атака на всех".
- Будущее Африки. Вице-президент говорила о значении партнерства с Африкой в инновациях и развитии, а не только в помощи, упоминая о потенциале влияния континента на будущее мира.
- Израиль и Палестина. Харрис кратко упомянула о конфликте между Израилем и Палестиной, выражая веру в возможность мирного сосуществования и важность защиты гражданского населения.
Выступление вице-президента США в Мюнхене: смотрите видео
Несколько прямых цитат из речи Харрис:
- "История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой".
- "Если мы не сможем показать России, что последствия будут значительны, то все территории по всему миру будут под угрозой".
- "В наших ли интересах (интересах США – 24 Канал) защищать долгосрочные нормы и правила, которые обеспечили беспрецедентный мир и благосостояние, или позволить, чтобы их просто разрушили?"
- "Мы (США – 24 Канал) преследуем очень простые цели. Это наши стратегические интересы. Я верю, что Америка должна сыграть важную роль в мировом лидерстве для пользы американцев".
- "НАТО является центральным элементом нашей глобальной безопасности... НАТО является самым высоким военным альянсом, которого мир еще не видел".