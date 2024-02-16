Европа – под угрозой, если Путина не остановить: главные заявления с Мюнхенской конференции

Немецкий город Мюнхен принимает лидеров государств, уважаемых чиновников, парламентариев и журналистов со всех уголков мира. На повестке дня – вопросы безопасности, требующие немедленного решения и поиска консенсуса. В частности, в центре внимания Украина.

В пятницу, 16 февраля, стартовала Мюнхенская конференция, которая продлится до 18 февраля 2024 года. В этом материале 24 Канала читайте важные заявления, которые звучали на этом мероприятии из уст политиков и других публичных деятелей по поводу Украины и мировой безопасности.

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