"Россия – не медведь, а садовая улитка": Рютте выступил с громкими заявлениями в Мюнхене

В Мюнхене началась конференция по безопасности, которая продлится с 13 по 15 февраля 2026 года. Там выступал генсек НАТО Марк Рютте с важными заявлениями о России и обороноспособности Европы.

Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что генсек НАТО говорил на полях конференции по безопасности в Мюнхене о том, что Европа должна усиливать свои военные возможности, чтобы быть готовой к любым возможным вызовам. Рютте подчеркнул, что определенные шаги для этого уже есть.

Что Рютте думает о военных возможностях России?

По словам Андрианы Кучер, генсек НАТО отметил, что "Россия хочет казаться мощным медведем в войне против Украины, но на самом деле она является садовой улиткой".

Это прямая цитата Рютте. Он также упомянул якобы впечатляющие территориальные достижения России, как это пытается подать российская пропаганда, но на самом деле – это ложь. Зато мы имеем впечатляющие потери россиян на фронте,

– рассказала ведущая 24 Канала.

По словам Марка Рютте, в декабре 2025 года оккупанты потеряли значительное количество солдат – 35 тысяч. Важно, чтобы мир не попадал в ловушку российской пропаганды, которая стремится показывать якобы величие военных возможностей страны-агрессора.

Кроме этого, генсек НАТО считает, что Украина и дальше будет получать серьезную помощь от партнеров. Также он доволен укреплением обороноспособности Европы.

Обратите внимание! 12 февраля 2026 года в штаб-квартире НАТО состоялось заседание в формате "Рамштайн", по итогам которого союзники пообещали предоставить Украине вооружение в 2026 году на 38 миллиардов долларов с фокусом на ПВО, ракеты и дальнобойные боеприпасы. Великобритания, Нидерланды, Норвегия и Швеция объявили о новых пакетах помощи. Основной сигнал встречи – Европа должна взять на себя больше ответственности за безопасность континента, сохраняя при этом поддержку Украины.

"Европа действительно активизируется, берет на себя больше лидерства в рамках НАТО и больше заботится о собственной обороне. Это разительное изменение", – подчеркнул Рютте в Мюнхене.

Какими могут быть результаты Мюнхенской конференции?