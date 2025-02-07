"Мы очень близки к тому, чтобы закончить эту войну": в Мюнхене Украина представит свою позицию

На Мюнхенской конференции по безопасности конференции Украина представит свою позицию по прекращению войны. Делегацию возглавит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что соответствующее заявление сделал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Зеленский примет участие в конференции в Мюнхене

Украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь "длительного и прочного мира".

Нужно, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, осознали, что это импульс. Что мы очень близки к настоящему завершению этой войны справедливым и длительным миром, но для этого необходимо быть вместе, чтобы не дать России возможность разделить мир, разделить партнеров,

– пояснил Андрей Ермак.

По его словам, на встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Руководитель ОП добавил, что даты встречи Зеленского и Трампа еще нет, но подчеркнул, что она должна состояться как можно быстрее и над этим уже ведется работа.

Также Ермак подтвердил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности – это произойдет примерно в конце февраля. Во время визита Келлогу предоставят "полную и реальную информацию" о ситуации на поле боя, мобилизационных мероприятиях, а также о состоянии поставок вооружения и техники.

Я считаю, что важно, чтобы мы прошли через эти консультации и переговоры до того, как администрация Трампа будет иметь какие-то планы. Потому что наша позиция заключается в том, что невозможно иметь, и будет большой ошибкой иметь любые планы без участия Украины в их подготовке,

– подытожил Ермак.

К слову, ранее Кит Келлог рассказал, что на прошлой неделе Трамп вместе со своей командой обсудил возможности США для завершения войны. Чиновник отметил, что Украина должна продолжать военное давление на Россию перед переговорами.