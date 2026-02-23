Путин боится этого больше всего, – интервью с личным врагом Кремля о скором завершении войны

–

Россия лишь имитирует заинтересованность в мирных переговорах, ведь боится санкций со стороны США, которых российская экономика не сможет выдержать. Настоящий прогресс возможен только в случае активных действий со стороны Запада, но готовности для этого пока нет.

Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в интервью 24 Каналу рассказал, что именно может изменить расклад сил в войне и заставить Владимира Путина к настоящему миру. Также он подвел итоги конференции по безопасности в Мюнхене и приоткрыл, что происходит в ближайшем окружении российского диктатора.

Какие главные итоги Мюнхенской конференции?

Я хотел бы начать разговор с ваших главных выводов из Мюнхенской конференции по безопасности. Как вы оцениваете будущее Украины, дискуссии по этому поводу, а также речь Марко Рубио?

Мне кажется, что на ней собрались преимущественно те, кто настроен поддерживать Украину. Здесь нет врагов Украины. России, очевидно, нет. Здесь не так много индийцев, китайцев или южноафриканцев. Это своего рода трансатлантический альянс.

Даже американцы, те, кто не является частью администрации, а это преимущественно члены Конгресса, республиканцы и демократы, – все они поддерживают Украину. Так что быть здесь – удовольствие для человека, который выступает за Украину и ее победу. Я чувствую себя в кругу единомышленников.

Радует, что Марко Рубио приехал сюда с более миролюбивым посланием, чем Джей Ди Вэнс в прошлом году. Ведь в 2025 году он критиковал не Россию, а европейцев, что совсем не имело смысла.

Рассмотрим важнейшую тему – ход переговоров под руководством США о завершении войны. Марко Рубио сказал, что не думает, что в этой ситуации кто-то побеждает, ведь Россия теряет тысячи людей, Украина испытывает колоссальные разрушения в частности из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Он назвал войну "бессмысленной." Какова ваша реакция на такие слова?

Я считаю, что его фактическая оценка правильная. Россия проводит массовое уничтожение, при этом не получая значительных территориальных успехов. Они почти ничего не захватывают, но продолжают убивать своих солдат таким безумным способом.

Также Рубио прав в том, что Россия не имеет прогресса на фронте, поэтому пытается терроризировать гражданских в Украине, в частности стремится заморозить людей в их собственных квартирах.

Но, по моему мнению, он ошибается в кое-чем. Ведь нет ничего бессмысленного в том, чтобы Украина себя защищала. Бессмысленно то, что Россия атакует, пытается изменить территориальную ситуацию. Это неразумная агрессия со стороны Москвы, которая напала на Украину.

Обратите внимание! Марко Рубио также заявил, что не знает, готова ли Россия к миру и удастся ли найти компромисс. По словам американского госсекретаря, хорошие новости заключаются в том, что вопросы по которым нет консенсуса, сужаются, впрочем, до сих пор неизвестно, найдется ли приемлемый сценарий завершения войны для обеих сторон.

Я бы хотел, чтобы Рубио вышел из этой нейтральной позиции и сказал правду о том, что это бессмысленная захватническая война, которую организовал Владимир Путин против Украины, которая здесь является жертвой.

Есть ли шанс заключить мирное соглашение в ближайшее время?

Марко Рубио также говорит, что не знает, готовы ли россияне урегулировать эту войну по-настоящему. Насколько мы близки к мирному соглашению?

Владимир Путин – исторический лжец. Он врет обо всем. Он врет почти в каждом своем выступлении. Но есть кое-что в чем он абсолютно честен. Это его намерения в отношении Украины. По его мнению, Украина не должна быть суверенной, независимой страной, иметь независимую культуру. Он хочет уничтожить ее и никогда не отступал от этой цели и и не планирует отступать.

Поэтому мне странно видеть любой оптимизм относительно мирных переговоров. Даже если бы Путин получил все, что предусмотрено в плане из 28 пунктов, который подготовил Кирилл Дмитриев, или в плане из 20 пунктов, который также подготовил Дмитриев, я не думаю, что Путин этого хочет. Он хочет только полной и абсолютной победы, именно поэтому готов жертвовать жизнью тысячи солдат в день.

Путин рассчитывает просто истощить всех, совсем не хочет вести переговоры или идти на компромисс. Он просто хочет победы. Поэтому я не совсем понимаю, для чего все эти встречи.

Я не знаю, кто дал кому-то полномочия вообще что-то обсуждать. На мой взгляд, это просто способ для Владимира Путина создать видимость мирных переговоров, чтобы он мог и дальше вести свою войну, а также избегать санкций. Ведь теперь он может сказать Трампу, мол, зачем накладывать санкции и нарушать переговоры, если идет мирный процесс. Я думаю, именно такой его главный замысел.

Какую собственную игру ведут Путин и Трамп?

Считаете ли вы, что именно этим объясняется так называемое приостановление ударов России по украинской энергетической инфраструктуре? Было ли это частью переговорной стратегии, психологической игрой Путина с Трампом?

Трамп попросил Россию прекратить удары по теплоэлектростанциям. Путин обещал остановиться на неделю, но уже через три дня продолжил атаки. Так что все это выглядит как откровенное неуважение к Трампу и наносит Украине большой вред. Это лишь подтверждает, что Россия несерьезно относится к миру.

Вам не кажется, что президент Трамп и его команда слишком оптимистичны в этом отношении?

Кто знает, о чем они на самом деле думают? Я вижу лишь нереалистичные переговоры, которые ни к чему не приведут. Я вижу, как Путин использует это как тактику для затягивания времени, чтобы и дальше делать то, что он хочет. Я не знаю, что именно думают люди Трампа, но если они действительно искренне хотят мира, то такое поведение Путина – это неуважение к американцам.



Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа 2025 года / Фото Getty Images

Может ли Путин предложить Трампу какой-то ограниченный энергетический режим прекращения огня после окончания зимы, когда Украине это уже будет меньше нужно, чтобы выиграть больше времени и успокоить США?

Безусловно, Путин будет предлагать различные трюки и нечестные схемы, чтобы продолжать дальше истощать Украину. Больше всего поражает то, что, насколько мне известно, общие потери Советского Союза во время вторжения в Афганистан за 10 лет составляли примерно 16 000 солдат. А здесь они теряют столько же за 2 недели. И российское общество ничего об этом не говорит.

Вот что меня так поражает, потому что в любой другой стране, в любом другом месте, где есть хотя бы какая-то демократия, такие потери были бы неприемлемыми для всей страны.

По какой причине Путин не хочет окончания войны?

Более того, война России против Украины длится дольше, чем война Советского Союза против Германии во время Второй мировой войны. Россияне уже потеряли более 1 миллиона человек, а цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня со времени пандемии. Как долго они смогут это выдержать, и не настало ли время, когда Путину стоит искать финал этой истории?

Путин не будет искать финал истории по одной простой причине. Ему нужна война. Ему нужен внешний враг, чтобы люди внутри России не восстали против него. На мой взгляд, эта война сейчас только о личном выживании Путина. Она ему нужна, чтобы оставаться у власти, а он должен оставаться у власти, чтобы выжить.

Разрушение России беспрецедентное. Потерять столько солдат, столько денег. В то же время, если верить его риторике, причина, из-за которой он начал войну – остановить расширение НАТО вокруг России. Впрочем, за последние 4 года Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, а Финляндия имеет большую границу с Россией. То есть все это неправильно со всех аспектов стратегических интересов россиян.

Они теряют деньги. Они потеряли западные рынки сбыта природного газа. Количество шенгенских виз, которые им выдают, сократилось на 95%. Россияне не могут путешествовать. Страна потеряла 1 миллион 300 тысяч солдат. Еще 1 миллион граждан уехали. Это ужасная ситуация во всех смыслах: для Путина, для России, для народа.

Но ему нужна война, и он не собирается сдаваться. При любых других обстоятельствах нужно было бы остановиться, но он не может, потому что если остановится, то около 1 миллиона солдат, которые сейчас воюют в Украине – палачи, психопаты – вернутся в Россию и начнут разрушать ее изнутри. Путин не может этого допустить.

Я также слышал интересную оценку от одного из российских оппозиционных лидеров в изгнании, что Владимир Путин знает, что может сделать, чтобы продолжать войну, но не знает, что сделать, чтобы ее остановить. Как вы это оцениваете, и сможет ли он завершить войну без потери власти?

Он не может закончить войну, а должен вести ее дальше. Если по какой-то причине Путин бы захватил Украину, он бы пошел дальше на Польшу, Эстонию, Литву или Латвию. Ему нужна война, и он будет продолжать ее, несмотря на весь вред для собственной страны.

"Это изменит правила игры": чего больше всего боится Путин?

Мы приближаемся к четвертой годовщине начала войны. Не считаете ли вы, что в какой-то момент это может стать слишком большим бременем для российской экономики и она дойдет до предела?

Возможно. Но я также могу представить сценарий как в Северной Корее, когда Путин направляет все экономические ресурсы на военные нужды, а люди внутри России голодают. Он готов сделать это, потому что война очень важна для него.

Но это не означает, что она будет продолжаться бесконечно с украинской перспективы. Украина прекрасно справляется со сдерживанием россиян. И если бы Запад, европейцы, действительно захотели, то могли бы остановить войну, отказавшись от российской нефти.

Важно! В конце октября 2025 года Дональд Трамп объявил о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Лукойл" и "Роснефть". По словам американского президента, он чувствовал, что "время для них настало". Впрочем, по состоянию на февраль 2026-го часть активов этих компаний до сих пор выведена из-под санкционных ограничений.

Если бы Россия не могла продавать нефть за границу, у нее не было бы денег, а это сотни миллиардов долларов. Путин не смог бы тратить все эти деньги на солдат, боеприпасы и так далее. Поэтому один из моих главных проектов на Мюнхенской конференции по безопасности – продвигать очень простую идею, чтобы Запад, европейцы, британцы и все остальные ввели санкции против восьми НПЗ, которые покупают всю российскую нефть. Два из этих заводов в Китае, четыре – в Индии и два – в Турции.

Если бы такие санкции ввели против этих НПЗ, или, я бы скорее назвал это ультиматумами, мол, вы должны прекратить покупать российскую нефть, иначе не сможете вести бизнес с нами, – я думаю, они бы прекратили. Тогда Путин будет вынужден снизить цену на нефть для пиратских покупателей до 10 долларов за баррель. На мой взгляд, через пол года он просто уже не смог бы продолжать войну, потому что у него не было бы денег.

Это интересная идея. Но Дональд Трамп только что объявил, что санкции будут только против "Роснефти" и "Лукойла". Считаете ли вы, что этого достаточно, чтобы изменить ситуацию?

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" ничего не изменят. Но если бы США или ЕС пошли против покупателей нефти – это изменило бы правила игры. Путин боится этого больше всего. Вот и ответ. Он понимает, что это его ахиллесова пята. Именно это его слабое место. Здесь он окончательно сломается.

Владимир Зеленский недавно сказал, что моложе, чем Владимир Путин, поэтому имеет больше "карт", больше рычагов. Какова ваша оценка и реакция на это?

Я думаю, самое важное здесь то, что это психологическая война. Есть одна вещь, которую Путин не терпит больше всего, – это неуважение, ведь если один человек проявляет к нему неуважение, тогда и другие смогут так делать. Это максимальное неуважение назвать его старым, слабым. Я думаю, что это мощный инструмент. Знаете, война – это не только боевые действия, психологическая война тоже имеет значение.

Считаете ли вы, что Владимир Путин также боится потерять власть, потому что тогда может потерять жизнь? Ведь россияне вряд ли будут довольны результатом этой кровавой кампании?

Я в этом уверен. Я считаю, что для безжалостного диктатора не существует достойного выхода. Единственный выход – или убийство, или тюремное заключение. И он это понимает. Поэтому отчаянно держится за власть, использует любые инструменты, в частности войну, чтобы ее удержать.

Что думает ближайшее окружение Путина о завершении войны?

Вышла интересная статья о Дмитрии Козаке – бывшем советнике Владимира Путина. В ней говорится о том, что Козак якобы выступал против войны России в Украине и советовал Путину не начинать ее, или остановить через несколько месяцев в 2022 году. Что вы об этом думаете, и считаете ли, что вокруг Путина еще могут быть люди, которые посоветуют ему остановиться?

Нет. Я думаю, что все это преувеличено. Путин не допускает никаких споров относительно своей политики. Там нет откровенных дискуссий или чего-то подобного. Потому что если бы они были, вся система могла бы рухнуть. Я считаю, что все просто поддакивают ему и только говорят: "Да, господин, чем вам помочь?", "Вам что-то нужно, господин?". Там нет никаких откровенных дискуссий, дебатов, ничего из того, что есть в демократиях. В мире Владимира Путина такого не бывает.

Осознает ли он реальную ситуацию в Украине и вообще в мире со стратегической точки зрения?

Да, Путин все осознает. Он офицер разведки, и, каким бы жестоким он ни был, он очень умный. Путин знает о потерях России. Если мы знаем об этом, то он тоже не дурак и может получить информацию. Он также знает об экономических потерях, но пытается сохранять сильный вид, потому что верит, что в диктатуре это не приведет к потере власти.

Путин думает, что мы на Западе потеряем выдержку раньше, чем он, потому что он якобы может выдержать безграничную боль. Мы чувствуем лишь условно одну сотую этой боли и уже готовы сдаться. А он может продолжать, несмотря на столько смертей и экономических потерь, потому что для него это не означает потерю власти.

Режим Путина потерял Сирию, а венесуэльского диктатора Николаса Мадуро захватили спецподразделениями США. Несколько российских нефтяных танкеров также захватили американские ВМС. Не считаете ли вы, что решение Путина начать войну против Украины ослабило Россию за рубежом?

Безусловно. Они потеряли Сирию и Венесуэлу. Также потеряли Армению, Нагорный Карабах. В Кремле пытались перевернуть ситуацию в Молдове, но это не сработало. Их усилия в Румынии провалились. Все это стало абсолютным унижением для Путина на каждом этапе. В каком-то смысле мир, который он хотел создать, мир, где сила определяет право, вернулся к Путину. Это показало его таким слабым, каким он есть на самом деле.

И напоследок, я знаю, что это вряд ли возможно, потому что вы также являетесь врагом российского диктатора, однако, если бы вы сидели напротив Путина, что бы вы ему сказали?

У меня нет никакого желания когда-либо сидеть напротив Путина. Мне нет, что ему сказать. Его должны привлечь к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за преступление против человечности.