Младшее офицерское звено белорусов могут заменять россиянами, – военный эксперт

В последние дни проходят очень активные учения белорусских военных. Украинское военное руководство и специалисты допускают разные варианты развития событий.

В частности, военный эксперт Петр Черник отметил, что противника недооценивать нельзя. Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, белорусы существенно увеличили численность своих вооруженных сил. К моменту полномасштабного вторжения России в Украину их было 44 тысячи, сейчас их вдвое больше – более 80 тысяч.

Кроме того, с консервации сняли практически все бронетанковые средства, которые у них были. К тому же, в Беларуси находится огромный российский оккупационный контингент.

По моему мнению, идет замена младших белорусских командиров, которые отказываются выполнять приказы, на россиян. Особенно в звене командиров взвода, роты и батальона. Все для того, чтобы лучше управлять подразделениями,

– считает Черник.

Однако он считает, что низовое звено белорусских войск не будет воевать, но в войну вступить они могут. Тем самым оттянуть наши значительные силы. В то же время у белорусов нет боевого опыта, они будут массово сдаваться в плен.

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Что сейчас происходит в Беларуси

В начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусы предоставляли российским оккупантам аэродромы, инфраструктуру и территории. Теперь Белорусы отдают оккупантам свои боеприпасы и оружие, которые будут использоваться против ВСУ и мирных украинцев.

Сейчас на северных границах Украины сохраняется напряженность из-за присутствия белорусской армии. Вооруженные силы Беларуси провели на своей территории плановую тренировку.

Готовят ли белорусы нападение на Украину

Как сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, российские оккупанты не оставляют попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной. По его словам, украинские разведчики сообщают о том, что у белорусов остается все меньше пространства для маневров и поиска отговорок из-за нежелания воевать против Украины.

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