Инцидент произошел в транспортном средстве сообщением "Дубно – Луцк". Видео опубликовали в социальных сетях.

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На видео видно, что маршрутку остановили посреди трассы. Патрульный попросил водителя открыть дверь, чтобы проверить соблюдение карантинных правил.

В то же время мужчина решил не пустить правоохранителей. Он заявил, что не понимает, на основании чего правоохранители будут проводить проверку.

На основании чего хотите проверять? Мне по барабану,

– эмоционально отреагировал водитель.

Патрульный ответил мужчине, пояснив, что есть постановление правительства, на основании которого они и проверяют транспорт. В то же время водитель заявил, что не разрешает полицейскими заходить в автобус. В то же время выходить тоже не собирался.

Отметим! Ровненская область с 26 октября находится в красной зоне.

Водитель маршрутки не пустил правоохранителей: смотрите видео

Проверки транспорта в Украине