Інцидент стався у транспортному засобі, на сполученні "Дубно – Луцьк". Відео опублікували в соціальних мережах.

Зверніть увагу "Стер все бігом": у Рівному з церкви виштовхали журналістів, які знімали людей без масок

На відео видно, що маршрутку зупинили посеред траси. Патрульний попросив водія відчинити двері, аби перевірити дотримання карантинних правил.

Водночас чоловік вирішив не пустити правоохоронців. Він заявив, що не розуміє, на підставі чого правоохоронці проводитимуть перевірку.

На підставі чого хочете перевіряти? Мені по барабану,

– емоційно відреагував водій.

Патрульний відповів чоловікові, пояснивши, що є ухвала уряду, на підставі якої вони і перевіряють транспорт. Водночас водій заявив, що не дозволяє поліцейськими заходити в автобус. Водночас виходити теж не збирався.

Відзначимо! Рівненська область від 26 жовтня перебуває у червоній зоні.

Водій маршрутки не пустив правоохоронців: дивіться відео

Перевірки транспорту в Україні