Мне пох**ну, – Арахамия раскритиковал Разумкова и Денисову из-за закона об олигархах

Давид Арахамия заявил, что критика законопроекта об олигархах уже "доведена до абсурда". Также глава фракции "Слуга народа" обвинил Людмилу Денисову и Дмитрия Разумкова в намеренном "сбивании" законопроекта об олигархах.

Кроме того, Арахамия упрекнул телеканал "Украина 24" в том, что они активно распространяют мнения тех, кто высказывается против закона об олигархах.

Важно Говорили об олигархах и налогах: Зеленский провел совещание с депутатами и министрами

По словам нардепа, в эфире канала каждые 15 минут кто-то высказывается против этой законодательной инициативы. Арахамия подчеркнул, что это уже дошло до абсурда.

Там написана была строка "ведущий CNN высказал...". Так мне, извиняюсь, пох**ну, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем,

– сказал Арахамия.

Конечным владельцем канала "Украина 24" является олигарх Ринат Ахметов.

Также глава фракции "Слуга народа" считает, что омбудсмен Людмила Денисова и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков нарочно пытаются "сбить" законопроект об олигархах.

Арахамия раскритиковал Разумкова и Денисову: смотрите видео

Как пояснил Арахамия, недавно Разумков отказал вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку в направлении на рассмотрение Венецианской комиссии закона о местном референдуме. Спикер парламента аргументировал это тем, что "Венецианская комиссия очень загружена сейчас".

Тогда у меня вопрос, если она (Венецианская комиссия – 24 канал) так загружена, зачем ее спамить какими-то документами, которые не имеют никакого смысла, потому что они будут изменены за 2 недели. Мне кажется, что это была конкретная умышленная попытка сбить закон об олигархах,

– предположил нардеп.

Он добавил, что и Разумков, и Денисова "делают это намеренно". Арахамия также подчеркнул, что работа омбудсмена "ездить по тюрьмам, а она рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека".

Актуально Денисова говорит, что законопроект об олигархах противоречит Конституции

Что известно о законопроекте об олигархах