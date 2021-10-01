"Мне приказали": мужчина сбросил с телеги мусор просто в реку у Синевира

На территории Национального природного парка "Синевир" очевидцы увидели, как неизвестный мужчина сбрасывал мусор в реку. Причем мусора этого у него был целый воз.

Об этом в сообществе "Карпаты в сердце" в фейсбуке написала Маруся Амелина. Впоследствии она дополнила пост и сообщила, что инцидентом заинтересовалась Национальная полиция.

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В заповеднике люди увидели, как кучи мусора выбрасывают просто в горную реку

Неприятное событие произошло на территории Синевирской общины (Хустский район Закарпатской области). Туристы увидели, как местный житель выбрасывал из телеги кучи мусора – и прямо у горной реки.

Один из очевидцев попытался остановить мужчину, ведь он фактически уничтожал природу. Но услышал в ответ отказ. А вместе с тем и объяснение: мусор выбрасывает именно здесь, потому что ему, мол, так приказали.

Мужчина не из дома вывез эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось,

– написала в фейсбуке Амелина.

На инцидент обратили внимание правоохранители

На опубликованное в сети видео обратили внимание в Национальной полиции. Как отметила та же Маруся Амелина, к ней по этому поводу обратились правоохранители. Также в ТСН процитировали пресс-секретаря Нацполиции Закарпатской области Анну Дан:

Мы увидели это видео во время мониторинга соцсетей и связались с автором. Пытаемся установить населенный пункт и личность нарушителя.

О результатах расследования в полиции пообещали информировать общественность. А общественность таки заинтересована! Вот несколько комментариев, опубликованных под сообщением Маруси Амелиной:

"А все местные говорят, что это туристы мусорят. Нет сил на эту гадость смотреть".

"Какой ужас! Надеюсь, их поймали".

"Надо было на месте вызвать полицию и заставить загрузить обратно".

"Ужас! Некому было сразу морду начистить".

"Поймать за космы, и пусть загружает на телегу и везет откуда привез".

А здесь – полный текст сообщению Амелиной в фейсбуке:

Шок. Распространяем максимально (это важно)! Это территория ландшафтного заказника государственного значения "Синевирское озеро". Мужчина не из дома вывез эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось. Так и живем. Автор видео – Олег Сирый.

Сегодня мне написали в личку: "Мария, добрый день! Вас беспокоят из пресс-службы полиции Закарпатья. Мы увидели в сети видео вашего авторства, где неизвестный мужчина сбрасывает с телеги в реку мусор. Если это возможно, мы бы хотели с вами пообщаться, может вы сможете помочь установить личность нарушителя".

Поэтому всем вам спасибо за распространение и надеюсь, что этот вопрос решат! Комментарии закрыла, потому что много ненормативной лексики. Я все понимаю и всех вас поддерживаю. Всем спасибо! Вы молодцы.