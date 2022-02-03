Мне всегда очень стыдно за этот проект, – госпожа посол Германии о "Северном потоке-2"

Анка Фельдгузен заявила, что дискуссия вокруг "Северного потока-2" в Германии становится более интенсивной. Дипломат отметила, что ей "всегда очень стыдно" из-за газопровода.

Госпожа посол немецкого государства в Украине сообщила, что процесс сертификации российского проекта продолжается. По ее словам, сейчас все поняли, что там очень большая политическая составляющая.

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Анка Фельдгузен также проинформировала, что не знает, осознавали ли это в начале строительства.

Я всегда считала, что там очень большая политическая составляющая. Но следует сказать, что там нет никаких государственных средств, нет государственных гарантий. Все остальные страны тоже дали разрешение. Мне всегда очень стыдно было из-за этого проекта. Но что они тогда думали, я не могу вам сказать,

– добавила дипломат.

К слову, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что они готовы добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

Сертификация "ПП-2": что известно

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов о внутреннем рынке голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, что газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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