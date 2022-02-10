Мнение, о котором не спрашивали: ОДКБ заявили об угрозе эскалации в Украине из-за оружия Запада

В странах Организации договора о коллективной безопасности заявили, что сохраняется угроза эскалации на юго-востоке Украины. Однако в этом в ОДКБ обвинили страны Запада, поставляющие вооружение на украинскую территорию.

В ОДКБ говорят, что только в течение января 2022 года Соединенные Штаты передали Украине 650 тонн боеприпасов и военного имущества. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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В ОДКБ обеспокоены приведением армии Украины в стандарты НАТО

Страны-союзники России беспокоит, что украинскую армию приводят к стандартам НАТО. Мол, это "характерный показатель" влияния Запада на Украину.

Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники.

– сказал Сидоров.

В ОДКБ утверждают, что якобы в Украине размещают иностранных военных, представителей американских и европейских частных военных компаний, совершают полеты боевой и специальной авиации.

России и ее союзникам не нравится закон о национальном сопротивлении

"Пылает" у ОДКБ из-за закона о национальном сопротивлении, который был принят в Украине. Также "беспокоит" страны указ президента Зеленского об укреплении обороноспособности страны, согласно которому предусмотрено увеличение предельной численности ВСУ.

В 2022 году предполагается увеличить расходы на оборону и безопасность более чем на 30%. Это свидетельствует об отсутствии у руководства страны стремления к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке,

– попытался убедить Сидоров.

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Что известно об Организации договора о коллективной безопасности

ОДКБ – это международная организация военно-политического характера.

Входят в нее Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь.

Создана в мае 1992 года.

С помощью ОДКБ Россия реализует свою агрессорскую внешнюю политику.

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