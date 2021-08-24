Мнения депутатов касательно Большого герба разошлись: что говорят в "Слуге народа" и "Голосе"

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о Большом государственном гербе, который предложил президент. В руководстве "Слуги народа" считают, что это решение нужно было принять еще раньше. Вместо этого депутаты от "Голоса" не поддерживают такую инициативу.

Об этом народные избранники рассказали в комментарии 24 каналу. Во время торжественного заседания ко Дню Независимости Украины Владимир Зеленский призвал парламент принять документ.

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Немного нелепо, – Осадчук о Большом государственном гербе

Депутаты назвали несколько причин, почему не нужно принимать законопроект главы государства:

сам трезубец уже является полноценным элементом;

принятие Большого герба было ультиматумом от коммунистов во время голосования за создание Конституции Украины;

представленный эскиз не соответствует традициям. Ведь на нем изображена корона, которая больше характерна для стран, которые были или являются монархиями.

"То, что предлагается, отбрасывает Украину к стандартам конца XIX – начала XX века. Там какая-то непонятная корона, лапы у льва. Это немного нелепо. Принимая такой герб, мы больше теряем, чем получаем", – подчеркнул нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук.

Корниенко: Большой герб будет использоваться в ограниченном потреблении

В руководстве "Слуги народа" придерживаются другой мысли. Мол, Большой герб надо было принять еще давно, ведь это прописано Конституцией. Глава фракции монобольшинства Александр Корниенко рассказал, где именно должен применяться новый государственный символ.

Он будет использоваться в ограниченном употреблении. Это штандарт президента, печати Рады, главы государства и судебных органов Украины. По желанию, если это решит Нацбанк, на банкнотах. Все остальное – на добровольное усмотрение граждан, организаций, учреждений,

– пояснил он.

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