Горячие направления на фронте – Покровский и Харьковский, – Зеленский в обращении

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 мая опубликовал традиционное вечернее обращение. В нем он рассказал детали о текущей ситуации на фронте.

В частности, украинский лидер рассказал о деталях, которые по состоянию на данный момент известны, о последствиях удара по ТЦ в Харькове. По его словам, на месте трагедии до сих пор продолжается разбор завалов.

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Мировые лидеры выразили соболезнования из-за удара по ТЦ

Владимир Зеленский сообщил, что в течение всего дня в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету, пораженное здание сгорело дотла. Пока известно о гибели 14 человек.

Он выразил соболезнования всем родным и близким, потерявшим кого-то в результате циничного вражеского удара. По его словам, общее количество погибших может быть больше, ведь после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших.

В то же время количество раненых составляет более 40, каждому из них предоставляется необходимая помощь. К работам на месте этого российского теракта привлечены все необходимые службы – сотни людей работают, среди них ГСЧС, полиция, психологи, а также вся необходимая техника.

Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей высказались с соболезнованием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы, наконец, у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов,

– сказал президент.

Как отметил президент, важно, чтобы у партнеров появилась достаточная решительность для превентивной защиты от российских оккупантов "так, как били бы по любым другим террористам – уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь".

Он утверждает, что Силы обороны видят каждую точку концентрации русских войск, знающих все районы запуска русских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение.

"Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом. Будем работать с партнерами и ради того, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. Это тоже добавит нам защиты и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте", – добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Владимир Зеленский обсудил текущую ситуацию на фронте с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, наибольшим состоянием на сегодняшний день является Покровское направление в Донецкой области.

В то же время тяжелым остается и Харьковское направление, в том числе районы Волчанска и Липцев. Там враг не оставляет попыток атаковать. Однако Силы обороны оказывают огромное дело и сдерживают российское давление в поле боя.

По итогам боев на этой неделе есть за что отметить воинов нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады и 92-й отдельной штурмовой бригады. Благодарю вас, воины, за силу именно на Харьковщине. И отмечу воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 47-й отдельной механизированной бригады за бои на Покровском направлении,

​​​–– сказал президент.