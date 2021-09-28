Многие люди боятся сказать "нет" Лукашенко – Вячорка о поддержке действий диктатора
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окружен лишь маленькой группой соратников. Большинство граждан страны его не поддерживают, но стали заложниками режима.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский журналист Франак Вячорка. По его словам, многие белорусы просто не знают, как вырваться из ситуации.
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"Осталось много людей, которые боятся сказать "нет" Лукашенко, которые не знают как выйти из этой системы и из этого режима", – отметил Вячорка.
Лукашенко поддерживает лишь ближайшее окружение
По словам журналиста, самопровозглашенный президент Беларуси окружен лишь группой лоялистов. Это небольшая группа людей, служащих в КГБ, милиции, спецслужбах или охране диктатора.
Есть определенная поддержка среди военных регулярной армии, но она небольшая.
Речь идет о том, что большинство современных белорусских военных являются патриотами. Они родились уже в независимой стране, поэтому ценят ее суверенитет и независимость.
Они понимают Украину, украинскую боль и за что борются украинцы – за свою территорию и суверенитет.
Белорусский журналист о поддержке Лукашенко: смотрите видео 24 канала
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