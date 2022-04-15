Многие люди возвращаются лишь на несколько дней, – Денисенко о киевлянах и жителях Киевщины
Примерно 30 тысяч украинцев ежедневно возвращаются на родину. Часть из них едет на Киевщину, однако остаются они там всего несколько дней.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал.
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Он подтвердил, что из 30 тысяч украинцев, которые возвращаются, несколько тысяч действительно едут на Киевщину и в столицу.
По той тенденции, что мы видим, что люди возвращаются на несколько дней, чтобы посмотреть свои квартиры, взять какие-то вещи. И потом едут на западную Украину, где пока безопасно,
– сообщил советник главы МВД.
Какая сейчас ситуация на Киевщине и можно ли возвращаться
Вадим Денисенко отметил, что сейчас на Киевщине сложная ситуация с разминированием. В Буче и Ирпене уже фактически восстановили водоснабжение. На днях обещают запустить электричество. И тогда город постепенно начнет возвращаться к цивилизованной жизни.
"Но надо понимать: даже если вы возвращаетесь, чтобы просто посмотреть, какая ситуация в доме, будьте очень осторожны. Потому что ежедневно находятся более 1000 взрывоопасных устройств. Мы просим всех пока не возвращаться, если есть такая возможность", – подытожил Вадим Денисенко.
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