Многие воинские части и подразделения противника деморализованы, – Мойсюк

Евгений Мойсюк рассказал, что многие воинские части и подразделения противника деморализованы. К сожалению, враги используют весь спектр сил и средств для атаки, однако наши ВСУ достаточно эффективны.

Соответствующую информацию 28 марта рассказал заместитель Главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк. Об этом генерал-лейтенант сообщил на 33-й день войны.

Отметьте Российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе на Ровненщине

Оккупанты деморализованы, однако имеют ротационные средства.

Многие воинские части и подразделения противника по-настоящему деморализованы. Потому что они долгое время находятся под нашим поражением, потому что имеют серьезные потери,

– объяснил Мойсюк.

Добавил, что у врага достаточно средств, чтобы проводить замены, ротации, и они сейчас как раз пытаются ввести новые свежие силы.

Враг применяет весь спектр оружия, но это не помогает

К сожалению, враги используют весь спектр сил и средств для атаки на нашу страну, людей и войска – начиная от крылатых, оперативно-тактических ракет, бомбардировщиков, заканчивая средствами РЭП, танками, артиллерией и стрелковым оружием.

"Все, что смогла достичь Россия в создании новейших вооружений, все в Украине они используют", – пояснил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Добавил также, что результаты нашей борьбы свидетельствуют о том, что мы достаточно эффективно выполняем свой долг с одной стороны, а с другой – недостаточно высокая эффективность вооружения у противника.

Смотрите также: оккупанты разрушают исторические здания Харькова – видео