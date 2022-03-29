Відповідну інформацію 28 березня розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк. Про це генерал-лейтенант повідомив на 33 день війни.

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Окупанти деморалізовані, проте мають засоби для ротацій

Багато військових частин та підрозділів противника по-справжньому деморалізовані. Тому що вони тривалий час перебувають під нашим ураженням, тому що мають серйозні втрати,

– пояснив Мойсюк.

Додав, що у ворога достатньо засобів, щоб проводити заміни, ротації і вони зараз якраз намагаються ввести нові свіжі сили.

Ворог застосовує увесь спектр зброї, та це не допомагає

На жаль, вороги використовують увесь спектр сил та засобів для атака на нашу країну, людей та війська, – починаючи від крилатих, оперативно-тактичних ракет, бомбардувальників, закінчуючи засобами РЕП, танками, артилерією та стрілецькою зброєю.

Все, що змогла досягнути Росія на теренах створення новітніх озброєнь, все в Україні вони використовують,

– пояснив заступник Головнокомандувача ЗСУ.

Додав також, що результати нашої боротьби засвідчують, що ми достатньо ефективно виконуємо свій обов'язок з однієї сторони, а з іншої – недостатньо висока ефективність обзроєнь у противника.

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