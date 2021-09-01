"Многих беспокоит": в "Слуге народа" об изменениях в эскиз большого Государственно Герба
Источник:НВ
Народные депутаты 24 августа одобрили в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Однако "слуга народа" Александр Корниенко заявил, что эскиз может претерпеть изменения.
Глава правящей партии увидел позитив в том, что несмотря на советы профильного комитета, парламент не проголосовал за документ в целом. Об этом он сообщил во время интервью изданию НВ.
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Я был сторонником этого. Но сейчас вижу, что мы открыли возможность внести те изменения, которые больше всего сейчас волнуют общество. Я не говорю о критиканах, а о сознательной части геральдистов и наших различных художников,
– сказал нардеп.
Он отметил: "Многих беспокоит прежде всего монархическая корона. На самом деле есть республики, в которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. Так же есть дискуссии об анатомически-физиологических особенностях льва".
Депутаты готовят поправки
Александр Корниенко добавил, что сейчас народные избранники готовят поправки в законопроект большой Государственный Герб Украины.
Там своеобразная система подачи поправок – до текстового описания надо добавлять эскиз. Сейчас посмотрим, как у нас у коллег с художественным мышлением, и будем это все на комитете рассматривать
– подытожил он.
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Большой Государственный Герб
Большой Государственный Герб Украины включает в себя 4 основных элемента:
- Княжеский знак Владимира Великого – то есть малый Герб;
- Корону Ярослава Мудрого над трезубцем;
- Казака с мушкетом – символ войска Запорожского;
- Льва, который является символом Галицко-Волынского государства.