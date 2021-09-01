Глава провладної партії побачив позитив у тому, що попри поради профільного комітету, парламент не проголосував за документ у цілому. Про це він повідомив під час інтерв'ю виданню НВ.
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Я був прихильником цього. Але зараз бачу, що ми відкрили можливість внести ті зміни, які понад усе зараз хвилюють суспільство. Я не говорю про критиканів, а про притомну частину геральдистів і наших різних художників,
– сказав нардеп.
Він зауважив: "Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуймо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева".
Депутати готують правки
Олександр Корнієнко додав, що нині народні обранці готують правки до законопроєкту великий Державний Герб України.
Там своєрідна система подачі правок – до текстового опису треба додавати ескіз. Зараз подивимось, як у нас у колег із художнім мисленням, і будемо це все на комітеті розглядати,
– підсумував він.
Великий Державний Герб
Великий Державний Герб України містить у собі 4 основні елементи:
- Княжий знак Володимира Великого – тобто малий Герб;
- Корону Ярослава Мудрого над тризубом;
- Козака з мушкетом – символ війська Запорізького;
- Лева, який є символом Галицько-Волинської держави.