Во многих городах горячо, – в Минобороны ответили, где сейчас идут бои
Угроза того, что враг будет бить ракетами по территории всей Украины – до сих пор сохраняется. Однако есть несколько направлений, в которых сейчас горячее всего.
Бои сейчас преимущественно продолжаются на востоке и юге Украины. Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
К слову Рано говорить, что активность войны спадает, – Маляр
На юге и востоке страны сейчас ситуация сложная. Во многих городах сегодня горячо,
– отметила Маляр.
Куда чаще всего бьют россияне
Как отметила заместитель главы Минобороны, сейчас чаще всего враг наносит авиаудары в некоторых областях, в частности:
- в Запорожской области;
- в Харьковской области;
- в Донецкой области.
Она добавила, что враг не всегда действует предсказуемо с точки зрения тактики ведения войны. В некоторых ситуациях агрессор действует эмоционально, в частности, когда целит по гражданской инфраструктуре.
В Минобороны ответили, где сейчас идут бои: смотрите видео