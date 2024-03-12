Воздушную тревогу начали объявлять ориентировочно в 10:18 12 марта. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в областях

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– призвали Воздушные силы ВСУ.

За час до этого, ориентировочно в 9:36, военные сообщили, что вражеская тактическая авиация активна на юго-восточном направлении. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.



Воздушную тревогу объявили в Украине / Скриншот

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