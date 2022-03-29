На всей территории Украины раздаются сирены

Во многих областях Украины раздаются сирены. В частности, воздушную тревогу объявили в Николаеве, Сумах, Одессе, а также Черкасщине, Винницкой области, Кировоградщине.

Сообщения о тревоге начали публиковать местные власти ориентировочно в 03:29. Всех людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Во многих областях воздушная тревога

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– говорится в сообщении.

Кроме столицы сирены раздаются также в:

Полтаве и области;

Львове и области;

Житомире;

Черновцах и области;

Николаеве;

Суммах;

Одессе;

Черкассах и области;

Виннице и области;

Кировограде и области;

Хмельницком и области;

Ужгороде и области;

Луцке и области;

Ровно и области;

Кропивницком и области;

Ивано-Франковске и области;

Тернополе и области;

Запорожье и области.

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