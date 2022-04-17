Во многих областях Украины сирены: пройдите в укрытие
17 апреля 2022 , 05:30Читати новину українською
Во многих областях Украины раздаются сирены. Поэтому людям следует немедленно пройти в укрытие.
Там нужно находиться до тех пор, пока не объявят отбой тревоги. В среднем сирены охватили Украину в 05:32 17 апреля.
Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Украине раздается воздушная тревога
Людей призывают реагировать на сообщения и прятаться во время тревоги. В частности, сирены включили на:
- Львовщине;
- Винниччине;
- Житомирщине;
- Киевщине;
- Черкасщине;
- Кировоградщине;
- Николаевщине;
- Полтавщине;
- Одесщине;
- Сумщине;
- Харьковщине;
- Днепропетровщине;
- Запорожщине;
- Донбассе;
- Луганщине;
- Волыни;
- Ровенщине;
- Буковине;
- Тернопольщине;
- Закарпатье;
- Хмельнитчине.
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