Во многих областях Украины сирены: пройдите в укрытие

17 апреля 2022 , 05:30
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Во многих областях Украины раздаются сирены. Поэтому людям следует немедленно пройти в укрытие.

Там нужно находиться до тех пор, пока не объявят отбой тревоги. В среднем сирены охватили Украину в 05:32 17 апреля.

Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Украине раздается воздушная тревога

Людей призывают реагировать на сообщения и прятаться во время тревоги. В частности, сирены включили на:

  • Львовщине;
  • Винниччине;
  • Житомирщине;
  • Киевщине;
  • Черкасщине;
  • Кировоградщине;
  • Николаевщине;
  • Полтавщине;
  • Одесщине;
  • Сумщине;
  • Харьковщине;
  • Днепропетровщине;
  • Запорожщине;
  • Донбассе;
  • Луганщине;
  • Волыни;
  • Ровенщине;
  • Буковине;
  • Тернопольщине;
  • Закарпатье;
  • Хмельнитчине.

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Автор: Діана Квасневська