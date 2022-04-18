Во многих регионах Украины раздаются сирены: люди должны перейти в укрытие
18 апреля 2022 , 05:00Читати новину українською
Во многих регионах Украины раздаются сирены. Из-за угрозы ракетного удара людям следует немедленно перейти в укрытие.
Местные власти начали сообщать о тревогах ориентировочно в 4:40 18 апреля. В частности, людям следует находиться в укрытиях до отбоя.
Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС
Тревоги во всех областях, кроме западных
Воздушная тревога из-за угрозы атаки России существует на:
- Одесщине;
- Полтавщине;
- Кировоградщине;
- Николаевщине;
- Черкасщине;
- Черниговщине;
- Сумщине;
- Харьковщине;
- Луганщине;
- Донбассе;
- Запорожщине.
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