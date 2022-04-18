Во многих регионах Украины раздаются сирены: люди должны перейти в укрытие

18 апреля 2022 , 05:00
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Во многих регионах Украины раздаются сирены. Из-за угрозы ракетного удара людям следует немедленно перейти в укрытие.

Местные власти начали сообщать о тревогах ориентировочно в 4:40 18 апреля. В частности, людям следует находиться в укрытиях до отбоя.

Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС

Тревоги во всех областях, кроме западных

Воздушная тревога из-за угрозы атаки России существует на:

  • Одесщине;
  • Полтавщине;
  • Кировоградщине;
  • Николаевщине;
  • Черкасщине;
  • Черниговщине;
  • Сумщине;
  • Харьковщине;
  • Луганщине;
  • Донбассе;
  • Запорожщине.

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Автор: Діана Квасневська