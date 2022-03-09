Во многих странах уже видите женщин и детей с болью в глазах: Зеленская об украинских беженцах

Война разрезала не только украинские семьи, она еще и отрезала людей от их домов. Ведь агрессия Кремле превратила украинцев в беженцев – люди вынуждены бежать как можно дальше от выстрелов.

Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает, что украинские дороги сейчас переполнены беженцами. Это супруга президента подчеркнула в своем открытом письме к представителям мировых СМИ.

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Война отрезает украинцев не только друг от друга, но и многих от их родных домов

Елена Зеленская подчеркнула, что из-за войны многие украинцы не могут добраться до своих родственников. Без помощи остались люди с инвалидностью на колесных креслах, лежачие больные и одинокие пожилые.

"Война против таких людей – двойное преступление!" – заметила первая леди.

Кроме того, на украинских дорогах – полно беженцев. Большинство из них будет искать лучшей доли за рубежом.

Во многих ваших странах вы уже видите этих утомленных женщин и детей с болью в глазах. Мужчины довозят их до границ и возвращаются воевать. Ведь, несмотря на весь этот ужас, украинцы не сдаются,

– подчеркнула жена украинского президента.

По данным ООН, из Украины за 12 дней войны уже выехали более 2 миллионов человек. Больше всего перебрались в Польшу – чуть более 1 миллиона украинцев. Кроме того, очень много переселенцев осели в более спокойных украинских городах: сколько именно – пока такой статистики нет.

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