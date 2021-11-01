Многим плохо до сих пор, – туристка заявила, что в Египте серьезно отравились 13 украинцев

Украинские туристы заявили о том, что отравились в одной из египетских гостиниц. Как сообщила одна из отдыхающих, многим плохо до сих пор, их вывозят из гостиницы. Ранее украинский МИД сообщил, что украинских граждан среди пострадавших нет.

Татьяна Копач сообщила, что отравление произошло в отеле AMC Royal. Здесь всего за два дня пожаловались на плохое самочувствие около сотни людей.

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У людей – высокая температура и рвота

Туристка отметила, что СМИ писали только о 49, однако медиа не считали тех людей, которые не попали в больницу.

Очередь к врачу была с 4:00 утра 31 октября до 21:00. Знаю, потому что именно в это время нам с мужем тоже стало плохо. Высокая температура, рвота и все, как должно быть. Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью,

– написала Копач.

Женщина подчеркнула, что звонила в посольство Египта на экстренный номер и оставила там свои данные. Несмотря на то, что туристам обещали перезвонить, ни одного звонка не было.

Местный врач выписал препараты и не вызвал скорую

Копач сообщила, что гостиница не закрыта, местный врач провел осмотр, однако скорую помощь не вызвал, а только выписал лекарство.

Турагент сказал, что это не их вина и посоветовал не есть сутки в отеле, опасно. Хорошее решение проблемы, правда,

– добавила туристка.



Лечение выписал местный медик / Фото с фейсбука Татьяны Копач



Женщина показала путевки / Фото из фейсбука Татьяны Копач

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В украинском МИДе говорили, что пострадавших украинцев нет

Сначала информацию об отравлении туристов сообщили российские СМИ, ведь среди пострадавших – 40 граждан России. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что ведомство проверяет информацию о пострадавших украинцах, но пока таких данных нет.

Публикация Татьяны Копач в фейсбуке:

Обновление, нас много, нас вывозят из гостиницы, 13 украинцев, многим плохо до сих пор!

Друзья, сделайте репост.

Удивительно, что все говорят, что украинцев здесь нет!

Ощутила поддержку Украины!

Решила наконец-то за два года сделать себе подарок и уехать в отпуск!

Выбрали отель в Египте в соответствии с нашими предпочтениями, рядом кайт, каяки и отель вроде бы неплохой.

AMC Royal – кто не слышал, это именно та гостиница, в которой за вчера и позавчера отравилось более 100 человек, в СМИ заявляют о 49, но они не считают тех, кого в больницу не отправили.

Очередь к врачу была с 4:00 утра 31 октября до 21:00. Знаю, потому что именно в этот момент нам с мужем тоже стало плохо. Высокая температура, рвота и все как положено.

Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью.

Но печальнее всего – либо наш МИД Украины не проверяет информацию, либо им туроператор не передал информацию о выезжающих. По заявлению МИДа, граждан Украины на территории отеля нет!!

Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и толку, тишина, а мы по-прежнему катаемся по номеру.

Отель не закрыт. Вчера нас осмотрел местный врач и даже скорую не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги.

Турагент сказал, что это не их вина и порекомендовал сутки не есть в гостинице, опасно. Классное решение проблемы, верно? Сидите голодные и помните – это не наша вина, в общем-то пытаемся найти позитив, но пока слабо получается.

Ну и отдельное спасибо компании JoinUp, за неработающие горячие линии, за непередачу информации о туристах и ​​за слова "мы ничем не можем помочь, мы не виноваты"!