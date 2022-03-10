"Многим странам выгодно прекращение войны в Украине": советник главы МВД назвал причину

Прекращение войны в Украине выгодно другим странам. Возможный продовольственный кризис побуждает многих игроков мира принуждать Россию к переговорному процессу.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Если в Украине до 1 апреля не начнется посевная кампания, то велика вероятность определенного дефицита зерновых в мире, который будет ощутим уже в сентябре.

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По словам Денисенко, в первую очередь от этого страдают Китай, Индия и Дальний Восток.

Украина в этом случае не является серьезным игроком, но без нее невозможно решить вопросы нефти и продовольственной безопасности мира в 2022 – 2023 годах.

Поэтому очень многим странам выгодно прекращение этого конфликта на каких-то условиях,

– добавил Денисенко.

Денисенко рассказал, почему другим странам выгодно прекращение войны: смотрите видео

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