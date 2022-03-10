Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Якщо в Україні до 1 квітня не почнеться посівна кампанія, то є велика ймовірність певного дефіциту зернових у світі, який буде відчутним вже у вересні.

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За словами Денисенка, першочергово від цього страждатиме Китай, Індія та Далекий Схід.

Україна у цьому випадку не є якимось серйозним гравцем, але без неї неможливо розв'язати питання нафти та продовольчої безпеки світу у 2022 – 2023 роках.

Тому дуже багатьом країнам вигідне припинення цього конфлікту на якихось умовах,

– додав Денисенко.

Денисенко розповів, чому іншим країнам вигідне припинення війни: дивіться відео

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