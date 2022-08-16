Много интересного расскажем после победы, – Подоляк намекнул на причины взрывов в Крыму

В Крыму снова произошли взрывы, на этот раз существенно поврежден путь. Информации о тех или иных взрывах будет мало, пока мы не победим россию окончательно.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что после победы будет очень много интересной информации.

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По словам Михаила Подоляка, нужно понимать, что Крым – целиком украинская территория и все, что там происходит, это война Украины на своей территории и за свою территорию.

Все эти взрывы, как говорит и россия, связаны с диверсионной работой определенных групп, и это очень важно. Какие группы на сегодняшний день могут там работать, кроме украинских?

– говорит Подоляк.

"Нужно не забывать о крымско-татарских группах – это безотносительно к Джанкой и Гвардейскому, а в целом", – отметил советник главы ОП.

Михаил Подоляк объясняет, что россия занималась все эти годы геноцидом по этническому признаку, именно крымских татар. Она их арестовывала, депортировала, крымские татары постоянно под угрозой давления.

Геноцид крымских татар не забыт

"Россия абсолютно сознательно занималась геноцидом и теперь, крымские татары с полным упорством отвечают, это абсолютно нормально. Протестные настроения в Крыму только в начале своего пути к реализации", – убежден Подоляк.

Михаил Подоляк советник главы Офиса президента Украины Опять же я не говорю, что крымские татары причастны к взрывам в Крыму, но нужно понимать, что настроения на полуострове абсолютно антироссийские, прежде всего – у крымских татар и граждан Украины с украинским паспортом.

В Крыму очень много гражданских оккупантов, захвативших чужие дома и квартиры, когда туда пришла российская армия в 2014, говорит Подоляк.

Поэтому нужно понимать несколько пунктов:

количество разнообразных эксцессов в Крыму будет увеличиваться;

продолжается работа мощных диверсионных сетей;

русская армия настолько непрофессиональна, что "головотяпство" – символ их армии;

совершенно непонятное и криминальное "руководство" в Крыму;

безупречная работа наших специальных групп.

Что известно о "свежем хлопке" в Крыму – коротко

Утром 16 августа в Крыму было новое зарево, взрывы раздавались вблизи Джанкоя. В районе Джанкоя у русских оккупантов был очень большой склад с боеприпасами. В подтверждение его ликвидации играет и тот факт, что детонация снарядов продолжалась часами.

Из-за "хлопка" россияне окружили периметр в радиусе 5 километров и эвакуировали 2 тысячи человек.

Около обеда снова в Крыму оккупантов постигла неудача – захватчики сообщили о новой серии взрывов недалеко от Симферополя.

Так, под обстрел попал склад, расположенный в деревне Гвардейское. Говорят, что по нему попал БПЛА малого размера.

Подробнее о "хлопке" в Крыму в разговоре с Михаилом Подоляком: смотрите видео