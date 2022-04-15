Много снега, но уже "плюс": зимнее фото с высокогорья Карпат посреди весны

Хотя за окном уже настоящая весна, но в Карпатах до сих пор можно увидеть много снега. В частности, на горе Пип Иван Черногорский.

Эффектную фотографию с горы Пип Иван сделали сегодня, 15 апреля, в 10 часов.

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Плюсовая температура, но снега много

Сейчас температура на горе Пип Иван – 3°С. Однако там до сих пор лежит значительное количество снега. Этакая зимняя сказка посреди весны.



Пип Иван Черногорский / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Добавим, украинцы пытаются всячески возвращаться к привычной жизни, несмотря на активные боевые действия. Да, на Донбассе уже началась посевная. Аграриям удалось засеять 22% полей на свободной от оккупантов территории.

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