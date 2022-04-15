Ефектну фотографію з гори Піп Іван зробили сьогодні, 15 квітня, о 10 годині.

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Плюсова температура, але снігу багато

Зараз температура на горі Піп Іван – 3°С. Однак там ще досі лежить значна кількість снігу. Така собі зимова казка посеред весни.

Піп Іван Чорногірський / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Додамо, українці намагаються всіляко повертатися до звичного життя, попри активні бойові дії. Так, на Донеччині вже почалася посівна. Аграріям вдалося засіяти 22% полів на вільній від окупантів території.

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